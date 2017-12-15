Отборочный этап фестиваля "Белая трость" состоится в Тюмени

Фестиваль "Белая трость"/teatr-simsim.ru/gala-kontsert-mezhdunarodnogo-blagotvoritelnogo-festivalya-belaya-trost-v-sochi/

Окружной тур Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" состоится на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" 18-19 декабря, начало в 18 часов.

Как сообщают организаторы, в концерте примут участие молодые дарования в возрасте от 4 до 20 лет. Все артисты незрячие и слабовидящие, но талантливые.

Фестиваль соберет 35 человек Тюменской и Свердловской областей, которые представят конкурсному жюри индивидуальные и коллективные выступления. Дети поборются за победу в двух номинациях: вокал и инструментальное исполнение. Кроме того, конкурсанты с нарушением зрения посетят музей физики вместе с волонтерами Лиги добровольцев ТюмГУ и примут участие в ряде инклюзивных игр, которые для ребят проведут психологи и преподаватели Тюменского государственного университета.

Основной целью мероприятия является отбор претендентов для участия в гала-концерте Международного благотворительного фестиваля "Белая трость", который проводит Благотворительный фонд Дианы Гурцкой помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца".