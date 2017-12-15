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Отборочный этап фестиваля "Белая трость" состоится в Тюмени

08:59 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фестиваль "Белая трость"/teatr-simsim.ru/gala-kontsert-mezhdunarodnogo-blagotvoritelnogo-festivalya-belaya-trost-v-sochi/

Окружной тур Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" состоится на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" 18-19 декабря, начало в 18 часов.  

Как сообщают организаторы, в концерте примут участие молодые дарования в возрасте от 4 до 20 лет. Все артисты незрячие и слабовидящие, но талантливые. 

Фестиваль соберет 35 человек Тюменской и Свердловской областей, которые представят конкурсному жюри индивидуальные и коллективные выступления.  Дети поборются за победу в двух номинациях: вокал и инструментальное исполнение. Кроме того, конкурсанты с нарушением зрения посетят музей физики вместе с волонтерами Лиги добровольцев ТюмГУ и примут участие в ряде инклюзивных игр, которые для ребят проведут психологи и преподаватели Тюменского государственного университета.

Основной целью мероприятия является отбор претендентов для участия в гала-концерте Международного благотворительного фестиваля "Белая трость", который проводит Благотворительный фонд Дианы Гурцкой помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца".

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Теги: ДИ Пионер , ТюмГУ , фестиваль "Белая трость" , особые дети

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