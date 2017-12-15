В районе областной больницы отключат светофор

В районе областной больницы отключат светофор. Фото: kefaloniatoday.com

Четыре светофора отключат в Тюмени в разное время 15 декабря.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будет обесточен с 9 до 11 часов объект в районе школы № 70 по проезду 9 Мая. С 9 до 17 часов отключат светофоры на пересечении ул. М. Горького и ул. Харьковской и в районе дома № 31 по ул. Харьковской, а с 13 до 17 часов не будут работать объект на перекрестке ул. Мельникайте и ул. 50 лет Октября.

Пользователей автомобильных дорог Тюменьгортранс просит принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.