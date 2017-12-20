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Выставка-конкурса "В ожидании чуда" откроется в Тюмени

11:00 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
regionsamara.ru

Выставка-конкурс "В ожидании чуда", мастер-классы, новогодние встречи и спектакли для детей ожидают тюменцев  20 декабря.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры администрации города, в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) интерактивный спектакль для детей "Новогодний теремок" начнется в 10 и 12 часов.  Сказка "Иван-Царевич и Серый Волк" начнется в 11 часов.

Новое прочтение литературных произведений о природе предложит центр семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 11 часов.  Литературное новогоднее приключение "Он на праздник нам привез новых сказок целый воз!" в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется в 12 часов.  

Открытие восьмой городской выставки-конкурса "В ожидании чуда" состоится в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 12 часов. 

Новогодний затейник ожидает ребят, которые придут в библиотеку № 1 (ул. А. Матросова, 27/1) в 13 часов.  Новогодний вечер для читательниц клуба "Уют" в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется в 13 часов. К 80-летию детского писателя Эдуарда Успенского для читателей младшего школьного возраста в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется  веселое турне в 13 часов. Мастер-класс по урало-сибирской росписи "Новогоднее настроение" пройдет в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 16 часов. 

На декабрьском занятии клуба "Школа умных дачников" в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт,15/1) состоится обсуждение важных работ дачника в течение года в 17 часов. 

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Теги: мастер-классы , Новый год
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