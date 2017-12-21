В Ярково пройдут огоньки "Откройте, полиция!"

Фото: Ярковский РЦК

Увлекательную новогоднюю программу подготовили для жителей с. Ярково работники культуры.

"Новогодний экспресс" для школьников совершит путешествие во Дворец Деда Мороза 20, 21, 27, 28 декабря.

С 20 по 23 декабря в районном центре культуры состоятся танцевально-развлекательные вечера для старшеклассников "Новогоднее нашествие".

23, 24, 25 декабря пройдет новогодняя сказка-спектакль "Как стать Снегурочкой?"

27, 28, 29, 30 декабря всех порадуют новогодние голубые огоньки "Откройте, полиция!"

31 декабря жителей села ждет новогодняя театрализованная программа "Разноцветный серпантин".