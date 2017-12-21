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В Ярково пройдут огоньки "Откройте, полиция!"

09:32 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Ярковский РЦК
Продолжение: Юные борцы будут бороться за призы Деда Мороза

Увлекательную новогоднюю программу подготовили для жителей с. Ярково  работники культуры. 

"Новогодний экспресс" для школьников совершит путешествие во Дворец Деда Мороза  20, 21, 27, 28 декабря.

С 20 по 23 декабря в районном центре культуры состоятся танцевально-развлекательные вечера для старшеклассников  "Новогоднее нашествие".

23, 24, 25 декабря пройдет новогодняя сказка-спектакль "Как стать Снегурочкой?"

27, 28, 29, 30 декабря всех порадуют новогодние голубые огоньки "Откройте, полиция!"

31 декабря жителей села ждет новогодняя театрализованная программа "Разноцветный серпантин".

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Теги: Новый Год , Ярковский район
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