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Пироги размера макси предложат тюменцам на народных гуляниях

17:32 19 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Изготовить продукцию размера макси, такую просьбу адресовал тюменским пекарям департамент потребительского рынка администрации Тюмени. Об этом на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия" рассказала директор департамента Елена Еремина.

На народных гуляньях вокруг елок тюменцы смогут купить пирожки, бутерброды, пиццу и выпечку более крупных размеров. Все это, по мнению директора департамента, приободрит жителей и гостей города в новогодний мороз. Ведущие кофейни, бистро, кондитерские Тюмени также примут участие в ярмарках. 

"На всех площадках организуют не только торговлю вкусными и полезными блюдами, но и выставки-продажи изделий народных промыслов и ремесел, елочных украшений, валенок, варежек. Будут и сувениры с символикой города", - рассказала Елена Еремина. 

К работе елочных базаров в этот раз в департаменте потребительского рынка подошли по-другому - привлекли площадки торговых центров. Фестиваль "Мастерская настроения" стартовал в Тюмени 15 декабря, в десяти ТРЦ можно купить новогодние елки и подарки для родных и близких.  Все площадки будут работать до 7 января.  

Анжела Лебедева

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Теги: народные промыслы , Новый год , торговля , ярмарки
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