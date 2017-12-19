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Тюменские школьники весело отдохнут на зимних каникулах

16:38 19 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
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10 лагерей с дневным пребыванием школьников будут открыты в Тюмени на время новогодних каникул. Об этом сообщила директор департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия".

В одной из школ организуют смену для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для всех школьников, которые в каникулы придут в школу, будут проводить разные акции, спортивные мероприятия, флешмобы. Пришкольные корты также будут открыты. 

Праздник для одаренных детей - победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников пройдет в гимназии №16 20 декабря. На нем озвучат итоги предметных олимпиад с вручением сертификатов. "Дети, которые будут участвовать в региональном этапе отдохнут в многопрофильной школе, которая будет действовать в период каникул", - рассказала Ольга Тренина. -  Для них также подготовлена специальная программа отдыха и оздоровления".

Анжела Лебедева

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Теги: зимние каникулы , Новый год , одаренные дети , пришкольные лагеря
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