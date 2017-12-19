Тюменские школьники весело отдохнут на зимних каникулах

Фото ИА "Тюменская линия"

10 лагерей с дневным пребыванием школьников будут открыты в Тюмени на время новогодних каникул. Об этом сообщила директор департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия".

В одной из школ организуют смену для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для всех школьников, которые в каникулы придут в школу, будут проводить разные акции, спортивные мероприятия, флешмобы. Пришкольные корты также будут открыты.

Праздник для одаренных детей - победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников пройдет в гимназии №16 20 декабря. На нем озвучат итоги предметных олимпиад с вручением сертификатов. "Дети, которые будут участвовать в региональном этапе отдохнут в многопрофильной школе, которая будет действовать в период каникул", - рассказала Ольга Тренина. - Для них также подготовлена специальная программа отдыха и оздоровления".

Анжела Лебедева