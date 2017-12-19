Тюменцы проведут новогодние каникулы спортивно

Тюменцы проведут новогодние каникулы спортивно. Фото www.tyumen-city.ru/

Необычная сдача ГТО, перетягивание каната, вышибалы, танцевальный флешмоб ожидают тех, кто придет на открытие главной городской елки 23 декабря.

Об этом сообщил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Евгений Хромин на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Организаторы придумали несколько интерактивных программ, которые проведут во время уличных гуляний. Специальная программа ожидает тюменцев, которые придут на открытие катка на набережной 23 декабря в 18 часов. Гостей и зрителей будут приветствовать Дед Мороз и Снегурочки в сопровождении Cнеговиков и Cнежинок. Все персонажи - профессиональные хоккеисты и фигуристы.

Открытие большой спортивной зоны "Зимние забавы в Затюменском" состоится 24 декабря в экопарке. "Она состоит из трех разноуровневых горок. По согласованию с лыжной базой ТюмГУ всем желающим выдадут ледянки", - рассказал Евгений Хромин.

Предполагается, что будет большое количество семейных команд, для которых проведут семейные старты, победителей и призеров наградят. Посетителей Затюменского ожидает встреча с олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, биатлонисткой Галиной Куклевой, которая проведет мастер-класс. В этот же день в экопарке состоится финал по футболу на снегу среди дворовых команд.

116 ледовых площадок будут работать в Тюмени всю зиму. В том числе три новых в ТРЦ "Сити-молл", в Комсомольском сквере и в микрорайоне Преображенский. Со 2 по 8 января будет открыт для посетителей закрытый каток "Прибой", где в 15, 17 и 19 часов пройдут театрализованные представления с участием главных новогодних персонажей. Также будут действовать площадки у "Строймаша", на пруду Южный, где открытие елки и народные гулянья пройдут 23 декабря.

"В течение зимы будут открыты 18 пунктов проката коньков и 10 пунктов проката лыж, - проинформировал Евгений Хромин. - Информация о работе пунктов проката, катковбудет размещена на сайте "Тюмень - наш дом" и ВКонтакте".

Всего около 200 спортивных мероприятий подготовил департамент по спорту и молодежной политике администрации города для тюменцев, которые желают с пользой для здоровья провести новогодние каникулы.

Анжела Лебедева