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Тюменцы проведут новогодние каникулы спортивно

15:43 19 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцы проведут новогодние каникулы спортивно. Фото www.tyumen-city.ru/
Продолжение: Тюменские школьники весело отдохнут на зимних каникулах

Необычная сдача ГТО, перетягивание каната, вышибалы, танцевальный флешмоб ожидают тех, кто придет на открытие главной городской елки 23 декабря.

Об этом сообщил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Евгений Хромин на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Организаторы придумали несколько интерактивных программ, которые проведут во время уличных гуляний. Специальная программа ожидает тюменцев, которые придут на открытие катка на набережной 23 декабря в 18 часов. Гостей и зрителей будут приветствовать Дед Мороз и Снегурочки в сопровождении Cнеговиков и Cнежинок. Все персонажи - профессиональные хоккеисты и фигуристы. 

Открытие большой спортивной зоны "Зимние забавы в Затюменском" состоится 24 декабря в экопарке. "Она состоит из трех разноуровневых горок. По согласованию с лыжной базой ТюмГУ всем желающим выдадут ледянки", - рассказал Евгений Хромин.

Предполагается, что будет большое количество семейных команд, для которых проведут семейные старты, победителей и призеров наградят. Посетителей Затюменского ожидает встреча с олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, биатлонисткой Галиной Куклевой, которая проведет мастер-класс.  В этот же день в экопарке состоится финал по футболу на снегу среди дворовых команд. 

116 ледовых площадок будут работать в Тюмени всю зиму. В том числе три новых в ТРЦ "Сити-молл", в Комсомольском сквере и в микрорайоне Преображенский. Со 2 по 8 января будет открыт для посетителей закрытый каток "Прибой", где в 15, 17 и 19 часов пройдут театрализованные представления с участием главных новогодних персонажей. Также будут действовать площадки у "Строймаша", на пруду Южный, где открытие елки и народные гулянья пройдут 23 декабря. 

"В течение зимы будут открыты 18 пунктов проката коньков и 10 пунктов проката лыж, - проинформировал Евгений Хромин. - Информация о работе пунктов проката, катковбудет размещена на сайте "Тюмень - наш дом" и ВКонтакте". 

Всего около 200 спортивных мероприятий подготовил департамент по спорту и молодежной политике администрации города для тюменцев, которые желают с пользой для здоровья провести новогодние каникулы. 

Анжела Лебедева

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Теги: каток , Новый год , экопарк Затюменский
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