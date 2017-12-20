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Самый большой городской каток откроют в Комсомольском сквере

08:21 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
dn1.vtomske.ru
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Ледовый каток площадью более 3 тыс. кв. м начали заливать в Комсомольском сквере  в Тюмени. Как сообщает администрация города, это будет самый большой открытый каток в областном центре.

"Каток разделен на три части: для взрослых предусмотрено кольцевое катание вокруг елки и залита аллея с двусторонним движением вдоль сквера. В центральной части катка сооружаем пункт проката коньков, где можно будет сделать и заточку лезвий. Также на взрослой территории предусмотрены лавочки для переобувания и специальный аппарат, в котором любой желающий сможет купить напиток или шоколадку. Для тех, кто пока не умеет кататься, планируется организовать прокат специальных приспособлений: для маленьких – "пингвинов", для подростков – "снеговиков", для взрослых – "хоккеистов". В детской зоне тоже будет оборудован отдельный вход и лавочки", – рассказал руководитель ООО "Вертикальный мир" Александр Андросов.

Это предприятие уже залило каток у ТРЦ "Сити молл", а 19 декабря состоится открытие их катка в микрорайоне Европейском.

"Через три-четыре дня на каток пригласят всех любителей зимнего катания при условии, что они принесут свои коньки. "Порезать" лед необходимо по технологии заливки, чтобы ледовый слой ложился на слой еще лучше", - отметил руководитель предприятия.  

Открытие городского катка в Комсомольском сквере запланировано на 23 декабря. 

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Теги: каток , сквер Комсомольский
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