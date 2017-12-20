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Пожарные инспекторы призывают безопасно встретить Новый год

09:10 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

44 точки продажи пиротехники насчитывается в Тюмени, все они на контроле у пожарных. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС Сергей Зиневич на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, разработаны требования продажи и размещения пиротехники в торговых точках. Сотрудники госпожнадзора имеют право проводить с продавцами только профилактическую работу.

"Совместно с общественниками мы провели совещание, определили даты, графики обследований точек продаж. Главная задача - привлечь внимание жителей города и области к тому, чтобы они не приобретали пиротехнику в несанкционированных местах продаж, проверяли документы на продукцию", - проинформировал Сергей Зиневич.

Более 1 тыс. 300 объектов, на которых пройдут новогодние мероприятия, находятся в поле зрения огнеборцев. С сотрудниками данных объектов они проводят инструктажи по безопасному использованию елочных украшений, гирлянд.  Проверяют знания по правилам эвакуации в случае пожара.

Работают инспекторы пожарного надзора и со священнослужителями. 7 января в Рождество им тоже важно помнить о безопасности во время проведения служб. 

Больше всего пожарных волнует использование фейерверков. "Запуски фейерверков - это самое сложнее, - считает Сергей Зиневич. - Ежегодно в каждом муниципалитете определяют площадки для запуска салютов, их оборудуют средствами для возможной ликвидации очагов возгорания. На протяжении последних лет пожаров от пиротехники 31 декабря и 1 января мы не регистрировали, но травмированные люди были".

Он напомнил всем правила использования пиротехники: не пользоваться ими в помещении, даже бенгальскими огнями. При запуске фейерверка необходимо посмотреть вверх, потому что там могут находиться провода, деревья, навес. Не подходить к пиротехнике, пока она не сработает, не наклоняться и не заглядывать, иначе травмы не избежать. 

Анжела Лебедева

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Теги: Новый год , пожарные
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