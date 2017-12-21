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Юные борцы будут бороться за призы Деда Мороза

10:05 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Турнир по греко-римской борьбе на призы Деда Мороза. Фото СДЮСШОР Прибой

Открытый детский новогодний турнир по греко-римской борьбе на призы Деда Мороза начнется в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 24 декабря в 10 часов. 

Как сообщают организаторы, за призы Деда Мороза поспорят более 120 воспитанников спортивных школ города и Тюменского района в возрасте 10-11 лет. В этом году турнир состоится в двадцатый раз.  

"В 1997 году турнир считался неофициальным. В нем участвовали только тюменские дети. Позже к нам стали приезжать ребята из Кургана, Шадринска, Омска, Челябинска и других соседних городов. Для многих сегодняшних тренеров и взрослых спортсменов этот турнир был стартовой площадкой. К примеру, мастер спорта международного класса Сергей Попрушко, тренер отделения греко-римской борьбы СДЮСШОР "Прибой" Павел Парфенов тоже когда-то начинали свой путь с этого турнира. В то время соревнований проводилось очень мало. Медали мы делали сами, шоколад привозили из других городов, я сам наряжался Дедом Морозом, дочка – Снегурочкой – так турнир становился для ребят настоящим праздником", - поделился вице-президент федерации спортивной борьбы Тюменской области, ветеран греко-римской борьбы Владимир Рыкованов.

Организаторы турнира приглашают тюменцев поддержать юных спортсменов и разделить с ними предновогоднее настроение. 

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Теги: греко-римская борьба
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