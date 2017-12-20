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Двоих югорчан осудят за похищение человека

12:38 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Расследование уголовного дела о похищении человека завершено в Радужном.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в июле 2017 года двое горожан напали на мужчину. Сначала они предложили подвезти потерпевшего, когда мужчина сел в автомобиль, обвиняемые с применением насилия потребовали от него 100 тыс. рублей и другое имущество. Также они забрали сотовый телефон, золотое кольцо и небольшую сумму денег, находившиеся при потерпевшем. После этого они вывезли мужчину за пределы города, где избили.

Вскоре обвиняемые предстанут перед судом. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги: вымогательство , избиение , похищение

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