Тюменцы чаще всего пользуются архивом через МФЦ

Тюменцы чаще всего пользуются архивом через МФЦ. Фото ИА "Тюменская линия"

42,4 %, или 3 тыс. 37 запросов, обращений тюменцев в госархив поступило в 2017 году через многофункциональные центры Тюменской области.

Директор Государственного архива Тюменской области Ольга Тарасова подчеркнула, что основной темой обращений граждан является подтверждение социальных прав, будь то стаж, зарплата, обучение, награждение и тому подобные факты из жизни человека.

Напомним, воспользоваться государственной услугой "Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов архивных фондов Тюменской области и других архивных документов" жители могут через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", сайт "Государственные и муниципальные услуги Тюменской области" и с 2015 года при обращении в МФЦ.

В читальные залы архивов тюменцы обращаются для работы с архивными документами. В день обращения исследователям предоставляется доступ к архивным справочникам, в том числе в электронном виде. В 2017 году пользователям выдали 155 тыс. 26 единиц хранения, а в электронном виде доступ предоставили к 2 тыс. 789 единицам в госархивах, муниципальными архивами – 188 тыс. 702 единицы хранения.

Ирина Ромашкина