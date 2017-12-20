Фестиваль Дениса Мацуева прошел в Тюмени с аншлагом

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Трехдневный фестиваль виртуоза фортепианной музыки Дениса Мацуева с аншлагом прошел в тюменской филармонии с 16 по 18 декабря. Музыканты представили слушателям уникальные концертные программы, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

"Встреча с любимым тюменским зрителем с каждым годом становится все ответственнее, потому что хочется поделиться чем-то еще большим, личным, сокровенным", - признался на пресс-конференции пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

Главным событием первого дня фестиваля стал выход на сцену участника телепроекта "Синяя птица" Елисея Мысина, он исполнил "Концерт № 5 для фортепиано с оркестром" И.С. Баха. По словам Дениса Мацуева, это очень сложное произведение, и не все музыкальные коллективы берутся его играть. "Ему всего 6 лет, он впервые будет играть концерт Баха. Немного простудился, но рвется в бой, настраивается, готовится. Вообще, он фантастически играет".

Флейтистка Екатерина Корнишина, победительница фонда "Новые имена", исполнила соль-мажорный Концерт Моцарта, а скрипачка Александра Конунова, полюбившаяся тюменцам с прошлого фестиваля, играла Концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.

Завершился вечер Концертом № 4 для фортепиано с оркестром соль минор С. Рахманинова, который исполнил маэстро Мацуев с Тюменским филармоническим оркестром.

Ежегодно в рамках музыкального фестиваля Дениса Мацуева в тюменской филармонии проходит концерт с участием стипендиатов межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" им. Иветты Николаевны Вороновой.

Проект "Новые имена. Регионы России" уже не первый раз проводится в Тюменской области. Ежегодно проект включает в себя также и прослушивания, и мастер-классы. В этом году мастер-класс по специальности фортепиано проводил заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Валерий Владимирович Пясецкий, по специальности баян-аккордеон - заслуженный работник культуры России, профессор Московского государственного института музыки им. А. Шнитке Андрей Иванович Леденев.

В концерте приняли участие юные талантливые музыканты Тюменской области: Татьяна Михалева, Глеб Туренков, Кристина Столбова, Евгения Филиппова, Александр Семин, Алина Бабушкина, Никита Гладченко, Марк Власов, Владислав Кочкин, Андрей Дергачев, а четверо из них получили стипендии фонда "Новые имена".

Вечером в это же день на сцене тюменской филармонии выступили народный артист России Денис Мацуев, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", солисты - Александра Конунова (скрипка, Швейцария), Александр Митинский (альт). В программе вечера прозвучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта: Дивертисмент, Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром, Симфония № 29 и Концерт № 17 для фортепиано с оркестром.

Завершил фестиваль концертом "И классика, и джаз...". Искрометный финал был задуман Денисом Мацуевым в излюбленной джазовой манере. Свободные импровизации объединяют пианиста и его постоянных партнеров по джазу и юных джазовых музыкантов.

Подрастающее поколение виртуозов представили обладатели Гран-при телевизионного конкурса "Синяя птица" саксофонистка Софья Тюрина и барабанщица Екатерина Филимонова.

Вместе с Мацуевым в концерте принимали участие одни из лучших музыкантов мира: Александр Зингер (ударные), ведущий джазовый контрабасист России Андрей Иванов (контрабас), Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог, флюгельгорн).

Приятным сюрпризом стало выступление тюменского дарования баяниста Марка Власова, он исполнил композицию "Карпатские напевы".

Заряженная драйвом, самоотдачей и бешеной энергетикой публика устроила музыкантам бурную овацию, в зале звучали аплодисменты и крики "Браво".

Трехдневный фестиваль был невероятно ярким, насыщенным. Он продолжил традиции, инициированные первым фестивалем, демонстрируя многогранность и щедрую природу таланта исполнителей. Тюменцы и гости города смогли услышать музыкантов мирового масштаба, а также познакомиться со звездами завтрашнего дня.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.