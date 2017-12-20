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Тюменские биатлонисты вернулись с наградами из Екатеринбурга

16:38 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские биатлонисты вернулись с двумя "Кубками Урала" из Екатеринбурга. Фото пресс-службы Центра подготовки по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой

Сборные команды Тюменской области по биатлону завоевали золото и серебро в смешанной эстафете в Екатеринбурге на Всероссийских соревнованиях по биатлону "Кубок Урала".

Первое место заняла команда, в состав которой вошли Алёна Третьякова, Ольга Копнина, Денис Таштимеров, Андрей Вьюхин. Второй пришла сборная, состоящая из Дарьи Сидоровой, Ксении Шнейдер, Алексея Огорелкова и Романа Рассказова. В составе обеих сборных - воспитанники Центра подготовки по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой, сообщает его пресс-служба.

"В целом гонки прошли хорошо, с каждым стартом получается прибавлять и в скорости, и в стрельбе. Было очень приятно видеть, что две тюменские команды борются за первое место, и интрига сохранялась до последнего рубежа. На этих стартах были не все конкуренты. На Всероссийских соревнованиях "Приз памяти П. Ямалеева" (отбор на первенство мира) в Уфе с 24 декабря мы сможем показать свою готовность в борьбе с большим количеством соперников",  ̶  рассказал Андрей Вьюхин.

Тюменские спортсмены показали высокие результаты и в спринтерской гонке. Не оставил шансов соперникам Андрей Вьюхин, за ним расположился Денис Таштимеров. В десятке - Алексей Огорелков, Роман Рассказов, Ильдан Бакиев.

"Соревнования в Екатеринбурге прошли успешно, старался в каждой гонке допускать как можно меньше ошибок на дистанции и на рубеже. Состязаться с соперниками было не так уж и просто, они также быстры и точны",  ̶  поделился Денис Таштимеров.

Напомним, что ранее на "Кубке Урала" среди юношей и девушек 14-15 лет Станислав Ильиных одержал победу сразу в двух гонках, второй результат показал Александр Казанцев, третьим стал Артём Беспалов. Также в десятке Виталий Гатилов. Среди девушек первой линию финиша пересекла Дарья Шаклеева, в десятку лучших вошли Мария Холманских, Анжелика Абрамцова, Екатерина Коркина.

Тюменские биатлонисты вернулись с двумя "Кубками Урала" из Екатеринбурга. Фото пресс-службы Центра подготовки по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой

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Теги: биатлон , лыжные гонки

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