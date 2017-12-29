В зимние каникулы одаренные тюменские дети продолжат учиться

depedu.tyumen-city.ru

70 талантливых школьников станут участниками зимней многопрофильной смены для одаренных детей "Наука. Созидание. Творчество".

3 января в школе № 15 соберутся победители и призеры предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов. В течение пяти дней школьники будут совершенствовать свои знания по пяти направлениям: физика (астрономия), математика, информатика, химия и биология.

С детьми будут работать высококвалифицированные педагоги. Психологи проведут тренинги на командообразование. Для участников подготовлена насыщенная программа. Каждый день одаренных будет начинаться с энергичной зарядки, после завтрака – занятия, затем ребят ждут досуговые мероприятия.

Школьники посетят Тюменский драматический театр, побывают в областном музее изобразительных искусств, отправятся на экскурсии в зоопарк, дендрарий и аквариальню, сообщает пресс-служба департамента образования администрации Тюмени.