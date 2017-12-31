Викуловские малыши с удовольствием посещают театральные кружки

фото: Портал "Тюмень-наш дом"

Около трехсот дошколят посещают дополнительные кружки при детских садах Викуловского района с октября 2017 года. Как рассказала старший воспитатель детсада "Колосок" Евгения Дериглазова, дополнительные образовательные услуги в дошкольном образовании внедрили пока в пилотном режиме.

Первые два месяца работы показали высокий спрос, сейчас в обоих отделениях "Колоска" в кружках и секциях заняты 197 детей, в "Дельфине" - около 100. Тематика кружков разная: развивающие, музыкальные, театральные. Группы разновозрастные: один кружок могут посещать как ребята из подготовительных групп, так и самые маленькие.

По словам педагогов, это улучшает социализацию детей, учит общаться, вместе работать и готовит к школе.

"Продолжаем комплектовать кружки специальным оборудованием. Для юных исследователей, например, подготовили лабораторные халаты и шапочки, песочные часы, лупы. Закупили костюмы для театралов, деревянные ложки для народного творчества. Программы занятий апробируются, по итогам мы внесем в них коррективы", - отметила Евгения Дериглазова.

Напомним, всего в Викуловском районе работают 11 дошкольных учреждений, их посещают 972 ребенка. Круглогодичную работу детсадов обеспечивают 150 педагогов и помощников

Евгения Шевцова