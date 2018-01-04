В Тюменской области построят новые школы и детские сады

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В 2018 году планируется возвести три детских сада, два из которых находятся в Тюмени и один в Тобольске. Также двери откроют четыре школы: в Заводоуковске, Тобольске и Тюмени.

Одна из них, рассчитанная на 1 тыс. 200 мест, встретит ребят, проживающих в микрорайоне Ямальский-2. На такое же количество учащихся рассчитана и школа в тюменском микрорайоне "Суходолье".

В регионе, по информации газеты "Тюменская область сегодня", стартует проект по замене 20 школ в деревянном исполнении на современные капитальные здания.

Согласно данным, предоставленным областным Главным управлением строительства, в микрорайоне "Тюменский-2" областной столицы для маленьких тюменцев продолжается возведение детского сада. После сдачи важного социального объекта посещать его смогут 550 ребят. Также разрабатывается проектная документация на строительство детских садов в Тюмени, Тобольске и в селе Исетское.

Кроме того, строители будут заниматься ремонтом и реконструкцией объектов здравоохранения. К примеру, ремонт будет проведен в семи больницах, в том числе обновлению подлежит медсанчасть "Нефтяник". Полмиллиарда рублей планируется вложить на создание на ее базе специализированного неврологического центра.