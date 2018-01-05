Шесть потерявшихся туристов спасли в Хабаровске

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Шесть человек, потерявшихся в лесу в районе турбазы "Мишкина берлога" в Хабаровском крае, спасатели нашли и эвакуировали, сообщает региональный главк МЧС.

По данным спасательного ведомства, в среду в Хабаровский поисково-спасательный отряд в Комсомольске-на-Амуре поступило сообщение, что в районе турбазы "Мишкина берлога" в лесу потерялась группа из шести человек. Автомобиль пострадавших застрял в снежном заносе. Люди решили идти пешком до поселка, но когда поняли, что сил не хватит, а ночью в лесу можно замерзнуть, обратились за помощью к спасателям. Сотовая связь работала. На поиски туристов отправилась группа спасателей со снаряжением.

"Поиски продолжались около двух часов. Спасатели нашли потерявшихся в лесу примерно в пяти километрах от дороги. Медпомощь никому не потребовалась, но все пострадавшие нуждались в отдыхе, они практически выбились из сил", — говорится в сообщении. Также отмечается, что спасатели эвакуировали туристов в поселок Хурба.