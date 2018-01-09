Определен состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Фото: Союз биатлонистов России

Стал известен состав российских команд, которые заявлены на этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

В мужскую сборную вошли: Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий Шопин.

В женской команде россиянки Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Рупольдинге с 10 по 14 января. В программе соревнований — индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.