В пригородных кассах Тюмени можно купить билеты в музей Печати в Тобольске

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Билеты на посещение музея Печати в Тобольске можно приобрести в пригородных кассах Тюмени и у проводников пригородного поезда Тюмень – Тобольск – Тюмень с 1 января 2018 года. Планируется, что в дальнейшем можно будет приобрести билеты и в другие знаковые музеи города.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, оплатить билеты в пригородных кассах в музей можно будет безналичным способом. Сейчас по маршруту Тюмень – Тобольск и обратно пригородные поезда курсируют дважды в день. Вторая пара поездов была запущена 1 октября.

Кроме того, с декабря от железнодорожного вокзала Тобольска запущен новый автобусный маршрут до Тобольского rремля, расписание которого увязано со временем прибытия и отправления пригородных поездов сообщением Тюмень – Тобольск и обратно. Продажа билетов на поезд открывается за 10 суток до отправления, приобрести их можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и через мобильное приложение "Пригород".

Дополнительная информация - в Едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).