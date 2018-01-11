Дорожные карты развития движения WorldSkills Russia утвердят во всех регионах страны

фото ИА "Тюменская линия"

Дорожные карты WorldSkills Russia включают мероприятия по модернизации системы профессионального образования в соответствии с лучшими мировыми стандартами, взаимодействию с союзом "Молодые профессионалы", организации и проведению в субъектах РФ региональных чемпионатов "Молодые профессионалы".

По информации Министерства образования РФ, в документе прописаны порядок подготовки и участия в чемпионатах различного уровня: открытых региональных чемпионатах, отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата, соревнованиях юниоров WorldSkills Russia, международных чемпионатах WorldSkills. Новые дорожные карты по развитию движения WorldSkills Russia в 2017 году были утверждены в Ивановской, Калужской, Кировской, Курганской, Сахалинской, Свердловской, Тамбовской областях, Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, Республике Тыва и Пермском крае.

В 2018 году дорожные карты развития движения WorldSkills Russia будут утверждены во всех субъектах Российской Федерации.