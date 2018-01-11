Тюменская область отличилась на фестивале городской среды "Выходи гулять"

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Тюменская область стала одним из четырех регионов с наибольшим количеством участников зимнего фестиваля городской среды "Выходи гулять!". Всего в России в нем приняли участие более 160 тыс. человек. Кроме Тюменской, отмечены также Оренбургская, Московская и Иркутская области.

В Тюмени на четырех мероприятиях фестиваля побывали более 500 жителей областной столицы и гостей города. Турнир по мини-футболу на снегу в Гилевской роще, эстафета по скандинавской ходьбе (6-8 км скандинавской ходьбой по тропе "Здоровья") в лесопарке "Затюменский", открытие новогодней елки "Снежный бум" на площади у пруда "Южный" и турнир по мини-футболу во дворе по ул. Газовиков, 25 в Тюмени – это лишь небольшая часть праздничных мероприятий. До окончания праздников тюменцы смогут побывать на Всероссийском Дне снега, посетить уличное гулянье, посвященное Масленице, поболеть за участников турнира по сноуборду "Битва на Туре" и провести выходной 10 марта в Гилевской роще на городском Дне здоровья. Расписание мероприятий размещается на сайте администрации Тюмени.

По информации областного департамента ЖКХ, фестиваль "Выходи гулять!" проходит на общественных территориях, благоустроенных в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного Минстроем России.

Напомним, тюменский опыт благоустройства вошел в тройку передовых по Российской Федерации. Системная работа по улучшению городской среды населенных пунктов в регионе проводится более 10 лет, реализуются мероприятия как по благоустройству общественных пространств (площадей, пешеходных зон, скверов, парков, набережных и иных территорий), так и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Фестиваль городской среды стартовал в декабре 2017 и проходит в 42 субъектах Российской Федерации. Он продлится до средины апреля. Только в новогодние каникулы прошло около 150 мероприятий, в которых приняли участие более 160 тыс. человек по всей стране. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень во время всероссийского видеоселекторного совещания по вопросам городской среды 10 января.