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HeadHunter выяснил, кто может работать удаленно с любого пляжа мира

17:10 11 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото irecommend.ru

Учитель немецкого языка, дизайнер-верстальщик и менеджер по работе с блогерами – HeadHunter выяснил, кто еще может работать удаленно с любого пляжа мира. 

Как сообщает пресс-служба сайта, компания провела аналитику вакансий, размещенных на hh.ru и составила подборку из 15 предложений с удаленной работой, которую можно выполнять из любой точки мира.

"Удаленная работа многим кажется нереальной. Между тем не так много профессий требуют постоянного присутствия на рабочем месте. Вакансии, представленные ниже, размещены в разных городах России, но откликнуться на них может любой, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина".

Главное условие во всех вакансиях – наличие стабильного Интернета. Поэтому при зимовке в теплых странах следует выбирать home-office с хорошим wi-fi. Впрочем, современные технологии позволяют раздавать Интернет с собственного смартфона: достаточно хорошего тарифного плана, чтобы работать, сидя под пляжным зонтиком прямо на берегу моря.

Отметим, что в большинстве вакансий работодатель предлагает полный рабочий день, хоть и удаленно. HeadHunter подобрал вакансии на любой вкус: от преподавателя немецкого языка до менеджера по закупкам древесины. Некоторые из них требуют минимального опыта работы в выбранной сфере, но есть и предложения, в которых можно начать с нуля. Например, претендент на вакансию "Разработчик WebTutor" должен иметь опыт работы с системой, уметь работать с различными языками программирования и многое другое. А вот будущий менеджер по работе с блогерами сможет разобраться и в процессе работы. Главное – желание.

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Теги: вакансии , работа

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