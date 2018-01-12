Погорельцы тюменской девятиэтажки поблагодарили волонтеров и власть за помощь

Фото пресс-службы администрации Тюмени.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов совместно с волонтерами оценили условия временного проживания в гостинице "Колос" жильцов дома № 4 на ул. Олимпийской, пострадавших от пожара.

Павел Перевалов и начальник управления соцзащиты населения Тюмени и Тюменского района Елена Харламова передали волонтерам сладости для детей и продуктовые наборы для проживающих. Затем они зашли во все номера, где разместились жильцы дома, пообщались с семьями, ответили на вопросы.

Вместе с волонтерами посмотрели кухню, душевые. Условия вполне пригодны для проживания, особых бытовых проблем люди не испытывают. Номера чистые, все необходимое в комнатах есть. На вопросы, есть ли жалобы, пострадавшие от пожара люди отвечали отрицательно, наоборот, благодарили всех, кто оказывал им помощь, сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент в гостинице проживают 38 человек, в том числе семь детей. Павел Перевалов объяснил погорельцам, что можно начинать оформлять документы на аренду жилья. Жителям важно на время ремонта квартир и дома обрести постоянное место проживания. С этой целью приняты все решения. Правительство Тюменской области будет компенсировать стоимость найма квартир: до 15 тысяч рублей однокомнатная, до 18 тысяч рублей двухкомнатная, а также услуги риелторов – до 12 тысяч. Жители могут начинать поиски жилья, оформлять документы и жить в съемной квартире, пока идут ремонтные работы.

Власти поблагодарили всех неравнодушных тюменцев, волонтеров, оказывающих помощь погорельцам. "Вместе с тюменцами мы решаем вопросы пострадавших от пожара людей. С одной стороны – правительство области и администрация города помогают решать фундаментальные проблемы: материальная помощь, расселение в гостинице, средства для найма жилья, субсидии на ремонт. С другой стороны – волонтеры и жители Тюмени решают первоочередные вопросы погорельцев: одежда, продукты питания, средства гигиены, лекарства. Мы и дальше будем поддерживать ребят", – подчеркнул Павел Перевалов.

Волонтер Юрий Каховский рассказал, что на данный момент нет проблем с одеждой: горожане активно отреагировали на призыв и привезли ее очень много. Условия проживания людей в гостинице также кажутся волонтерам приемлемыми на первое время. Все возникающие вопросы оперативно решаются персоналом гостиницы. Для вещей, которые передают тюменцы, отведено отдельное помещение.

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