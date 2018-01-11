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Владимир Якушев распорядился оказать помощь жильцам горевшего в Тюмени дома

16:30 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Для обследования сгоревшего в Тюмени дома привезут оборудование из Москвы

Жильцам дома по ул. Олимпийской, 4 в Тюмени, пострадавшего в результате крупного пожара 8 января, окажут материальную помощь на оплату найма жилых помещений на время ремонтно-восстановительных работ. Деньги выделят из средств областного бюджета. 

Такое решение принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Дополнительная материальная помощь, при необходимости, будет оказана и за счет муниципального бюджета.

Заявление об оказании помощи можно подать в центр обеспечения мер социальной поддержки: ул. Пермякова, 24/2 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов.

Телефоны для справок: единый социальный телефон 6-8888-6, 48-59-27.

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Теги: Владимир Якушев , материальная помощь , областной бюджет , пожар
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