Владимир Якушев распорядился оказать помощь жильцам горевшего в Тюмени дома

Фото ИА "Тюменская линия"

Жильцам дома по ул. Олимпийской, 4 в Тюмени, пострадавшего в результате крупного пожара 8 января, окажут материальную помощь на оплату найма жилых помещений на время ремонтно-восстановительных работ. Деньги выделят из средств областного бюджета.

Такое решение принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Дополнительная материальная помощь, при необходимости, будет оказана и за счет муниципального бюджета.

Заявление об оказании помощи можно подать в центр обеспечения мер социальной поддержки: ул. Пермякова, 24/2 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов.

Телефоны для справок: единый социальный телефон 6-8888-6, 48-59-27.