Для обследования сгоревшего в Тюмени дома привезут оборудование из Москвы

Сгоревший дом на Олимпийской. Фото ИА "Тюменская линия"

Распоряжение о направлении в Тюмень мобильного диагностического комплекса "Струна" для обследования жилого дома, пострадавшего от крупного пожара, подписал глава МЧС России Владимир Пучков.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель пресс-службы МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько, комплекс "Струна" позволит провести комплексную оценку несущих конструкций дома. Уникальное оборудование применяется для анализа повреждений зданий и сооружений. По результатам обследования специалисты примут решение о возможности проживания в доме.

Фото ИА "Тюменская линия"

Пожар в доме по ул. Олимпийской, 4 произошел вечером 8 января. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м. Огонь повредил фасад и кровлю дома, ущерб нанесен более чем 40 квартирам. Погиб один человек, возбуждено уголовное дело.

Любовь Голышева