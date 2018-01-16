С погорельцами, чье жилье находится в ипотеке, работают в оперативном режиме

Фото ИА "Тюменская линия"

Работа с жильцами дома № 4 на ул. Олимпийской, чьи квартиры застрахованы, либо куплены в ипотеку и находятся в залоге у банка, ведется в оперативном режиме.

Как проинформировал на встрече с представителями банков и страховых компаний заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, собственники шести квартир горевшего дома платят ипотеку.

"Людей этих немного, мы с ними созвонились, многие проживают в гостинице. Ситуация непредвиденная, но вы так или иначе сталкивались с ней и знаете, как работать. Речь идет в первую очередь о создании благоприятного режима взаимодействия, чтобы конкретно по этой ситуации в каждой структуре был назначен человек, которому жильцы могли бы позвонить и проконсультироваться", - обратился Павел Перевалов к представителям банков и страховщикам.

Пока, по его словам, о каких-то конкретных проблемах, которые бы возникали у людей, чье жилье находится в залоге у банка, не возникало. Более того, финансовые и страховые организации уже работают с погорельцами в режиме "зеленого коридора".

Представители банков заверили администрацию, что своих клиентов они идентифицировали и уже ведут с ними работу. Так, по словам управляющего директора по ипотеке ВТБ Дарьи Медведевой, представители банка уже созвонились с четырьмя пострадавшими погорельцами. "С каждым мы проговорили возможные стандартные инструменты, которые сегодня в банке есть. Это отсрочка по основному долгу на срок до 12 месяцев. Кроме того, мы готовы провести реструктуризацию долга с увеличением срока кредита. Уже одно обращение из четырех было, весь порядок, куда и к кому обращаться, у клиентов есть", - проинформировала она.

Отлажен режим работы и в Сбербанке, специалисты которого находятся на связи с погорельцами. С одним из жильцов дома, застраховавшем свое имущество, работают специалисты компании Росгосстрах.

Павел Перевалов также напомнил об обязательстве местных властей помочь погорельцам в восстановлении документов. "Только у одного человека сгорели документы, с ним в персональном режиме работают специалисты и в ближайшее время его проблема будет решена", - сообщил замглавы городской администрации.

Он добавил, что сгоревший дом будет восстанавливаться за счет средств бюджетной субсидии. В настоящее время ведутся работы по установлению фактического состояния сгоревшего дома.

Напомним, пожар в девятиэтажке на ул. Олимпийской произошел вечером 8 января. От пожара в 86-квартирном доме пострадали более 40 квартир. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, продолжается следствие, возбуждено уголовное дело.

Любовь Голышева