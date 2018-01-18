Дом, пострадавший при пожаре в Тюмени, подлежит восстановлению

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Повреждений строительных конструкций здания на ул. Олимпийской, 4 не выявлено. Дом можно восстанавливать. Выводы специалистов, которые по поручению главы МЧС России Владимира Пучкова, приехали в Тюмень со специальным диагностическим комплексом "Струна", озвучил на брифинге заместитель начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович.

"Выводы нам предоставлены: никаких повреждений строительных конструкций здания не выявлено, со зданием дальше можно работать", - отметил он.

К разработке технического задания на проектирование восстановления здания приступят уже на следующей неделе. Этот процесс займет два месяца. Далее в течение полутора месяцев будет разработан сам проект, затем начнутся строительно-монтажные работы, которые должны завершиться к концу 2018 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов.

"Два самых главных вывода, которые мы получили после обследования, таковы: во-первых, дом подлежит восстановлению после пожара, во-вторых, несмотря на то что зданию в этом году исполнится 38 лет, оно за годы эксплуатации значительно не потеряло своих конструктивных и несущих свойств. Также нам рекомендовано провести детальное обследование всех конструкций, для того чтобы более точно и качественно составить техзадание на проектирование восстановления дома. В ходе выполнения всех работ по восстановлению и после их завершения за зданием будет вестись соответствующее наблюдение. Технический надзор за проведением всех работ будет производиться специализированной службой администрации города", - заявил Перевалов.

На протяжении всего времени будет вестись непрерывный мониторинг состояния здания с помощью соответствующих приборов и заполняться журнал наблюдений, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.