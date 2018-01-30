Погорельцы тюменской девятиэтажки получают выплаты на найм жилья и первоочередные нужды

Фото ИА "Тюменская линия"

Работа с жильцами дома №4 по ул. Олимпийской, пострадавшими от пожара, ведется оперативно и в индивидуальном порядке. Об этом напомнил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов на рабочем совещании с участием пострадавших погорельцев и представителей социальных служб города 29 января.

В ежедневном режиме органы социальной защиты населения принимают заявления на предоставление материальной помощи на оплату найма жилья для пострадавших. Выплата производится из средств областного бюджета по поручению губернатора Тюменской области Владимира Якушева. В настоящее время принято 49 таких заявлений, по 43 из них положительные решения приняты, деньги на аренду жилья перечислены. Еще шесть заявлений находятся в стадии рассмотрения. Выплата на найм жилья производится на три месяца вперед, начиная с даты заключения договора.

Как отметили представители социальных служб, заявления на материальную помощь приходят по мере подбора жилья. Пострадавшие от пожара горожане заключают договор найма жилого помещения и с этим документом обращаются в центр по обеспечению мер социальной поддержки. Здесь же можно получить необходимую консультацию, касающуюся порядка рассмотрения заявлений.

Павел Перевалов проинформировал, что с момента пожара в гостинице "Колос" проживал 51 человек, сейчас здесь остаются еще 20 погорельцев. "Хочется пожелать, чтобы в ближайшее время они тоже нашли жилье, стоимость найма которого будет компенсировать областной бюджет. Все решения по этому вопросу давно приняты – за съем двухкомнатной квартиры будет компенсироваться 18 тыс. рублей, однокомнатной – 15 тыс. рублей. На услуги риэлтора перечислят 12 тыс. рублей", - отметил замглавы администрации.

Еще одну выплату – материальную помощь на первоочередные нужды - погорельцам выплачивают из средств городского бюджета. Ее размер рассчитывается индивидуально и зависит от суммы причиненного ущерба и количества человек, зарегистрированных в пострадавшей от огня квартире.

"Сразу после пожара каждая квартира была обследована, причем с участием самих жителей, составлены акты, где зафиксирован весь объем повреждений, в каждом из них стоит подпись жителя. Это очень важное основание для расчета размера материальной помощи, потому что, действительно, в этом доме есть квартиры, которые визуально никак не пострадали. В данном случае помощь на первоочередные нужды будет минимальной, потому что все вещи первой необходимости сохранились", - пояснил Павел Перевалов.

Городские органы соцзащиты населения на данный момент приняли 44 заявлений на оказание материальной помощи на первоочередные нужды. По части заявлений положительные решения уже приняты, остальные будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии. Работа налажена, но, тем не менее, возникают отдельные частные вопросы, которые решают в индивидуальном порядке.

Павел Перевалов также пояснил, что погорельцы, получившие материальную помощь на первоочередные нужды, по закону в течение 6 месяцев должны будут за нее отчитаться. "Помощь дается на покупку одежды, обуви и вещей первой необходимости, поэтому нужно взять в магазинах все чеки и предоставить в органы соцзащиты", - пояснил он.

В оказании материальной помощи может быть отказано, если человек, ранее получавший подобную социальную выплату, не отчитался за нее. Также основанием для отказа является наличие в собственности у жильца, зарегистрированного в пострадавшей от пожара квартире, еще одного жилого помещения.

Напомним, что до конца 2018 года за счет средств городского бюджета планируется провести ремонт дома и квартир. Все это время всем без исключения жильцам дома, независимо от того, пострадала или нет квартира, компенсируют найм жилья.

Любовь Голышева