Поврежденный пожаром многоэтажный дом отремонтируют в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Многоэтажный дом №4 по ул. Олимпийской в Тюмени, серьезно пострадавший от пожара в январе 2018 года, готов к проведению ремонта. Об этом рассказал на встрече с жильцами дома заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

"Мы подошли к очень важному моменту в процессе восстановления дома, и готовы приступить к выполнению строительно-монтажных работ. Ремонтные работы начнутся с комплексного демонтажа кровли, фасада и других конструкций, которые в результате пожара пришли в негодность", - сообщил замглавы городской администрации.

По словам Павла Перевалова, на сегодняшний день завершается разработка проекта ремонта дома - идет составление сметной документации. Планируется, что к демонтажу кровли подрядчик и управляющая компания приступят уже на текущей неделе, сообщил он. Городская администрация будет внимательно контролировать качество работы.

Собственникам квартир предложено поручить уже действующему совету дома или специальной инициативной группе принять участие в контроле за ходом ремонта и приемке выполненных работ, отметил замглавы администрации Тюмени.

"В доме 88 квартир, 30 из них находятся в муниципальной собственности. В муниципальных квартирах будет произведен полный ремонт, включая чистовую отделку. В жилых помещениях, которые находятся в собственности граждан, ремонт за счет бюджета будет завершен на стадии черновой отделки. Для чистовой отделки собственникам жилья будет предоставлена материальная помощь, сумма которой будет определяться в индивидуальном порядке", - сообщил Павел Перевалов.

Заместитель главы администрации города напомнил, что 60 жильцам пострадавшего от пожара дома из бюджета Тюменской области выделяется компенсируются расходы на найм жилых помещений на время ремонтных работ.

"Для найма однокомнатной квартиры компенсируется до 15 тысяч рублей в месяц, для найма двухкомнатной квартиры - до 18 тысяч рублей в месяц. Расходы на эти цели уже превысили 5,2 миллиона рублей", - рассказал Павел Перевалов. Кроме того, около 1,5 млн рублей было израсходовано на оказание материальной помощи тем, чье имущество пострадало в результате пожара.

Евгений Бабенко