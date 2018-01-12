Тобольский школьник встретился с президентом России

Тобольский школьник встретился с президентом России. Фото пресс-служба президента РФ

Тобольский школьник Александр Кадысев, автор одного из лучших сочинений на тему "Россия, устремлённая в будущее", принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Александр, по словам начальника воспитательного отдела комитета по образованию администрации Тобольска Татьяны Луценко, - лидер олимпиадного движения. В составе сборной команды школы № 16 им. В. П. Неймышева, которая стала пилотной площадкой для создания общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", принял участие в работе Зимнего фестиваля РДШ.

С предложением написать сочинение о том, каким школьники видят будущее страны на рубеже 2040–2050-х годов, глава государства обратился в День знаний 1 сентября 2017 года, когда провел Всероссийский открытый урок "Россия, устремленная в будущее".

Во Всероссийском конкурсе сочинений "Россия, устремленная в будущее" приняли участие 1,9 млн учащихся из 85 субъектов Российской Федерации. Об этом президенту рассказал победитель конкурса "Учитель года России" Илья Демаков из Санкт-Петербурга, который вел встречу главы государства со школьниками.

"Из тех почти 400 тысяч, которых отобрало жюри, 100 работ вошли в итоговый сборник, который был вам презентован, - пояснил он. - И здесь находятся 35 ребят, которые хотят поделиться своим мнением не только письменно, но и лично. И у них есть мнение по некоторым ключевым вопросам, которые они поднимали в сочинениях".

Президент отметил, что все, что написано школьниками, красиво и интересно. "Особенно порадовало, что… вы пишете о своей роли в будущем страны, не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину, что чрезвычайно важно, видите ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей непосредственно с ваших позиций, сегодня и в будущем", - отметил Владимир Путин.

Все лауреаты награждены сборником 100 лучших сочинений "Россия, устремленная в будущее", дипломами и памятными подарками. Кроме того, для победителей конкурса была организована образовательная программа, включающая культурно-познавательные мероприятия, деловые и коммуникационные игры. Победители получили возможность поехать по путевкам на образовательные смены Российского движения школьников в федеральных детских центрах "Артек", "Орленок", "Океан" в течение 2018 года