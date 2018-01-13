В упавших на Землю метеоритах обнаружен источник жизни

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Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США) обнаружили в двух метеоритах воду и сложные химические соединения. По мнению планетологов, находка указывает на то, что падающие на планету космические тела могли привести к зарождению жизни на Земле, пишет РИА Новости.

Исследователи изучили химический состав кристаллов каменной соли внутри метеоритов, которые упали на Землю в 1998 году. Рентгеновские снимки показали, что внутри кристаллов находятся включения насыщенного солью водного раствора и органические молекулы. В том числе аминокислоты, их предшественники, углеводороды и другие соединения, которые играют на Земле важные биологические роли. В том числе они необходимы для зарождения жизни.

Ученые отмечают, что подобное сочетание элементов на внеземном объекте зафиксировано впервые в истории. Молекулы в кристаллах метеоритов были синтезированы при невыясненных условиях около 4,5 млрд лет назад. Предположительно, местом зарождения стала карликовая планета Церера, расположенная в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Как полагают ученые, их открытие демонстрирует, что примитивная жизнь могла существовать и в других местах Солнечной системы, а также перемещаться между планетами на осколках астероидов или планетоидов.