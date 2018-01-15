Любителям истории расскажут о "Дорусской Тюмени"

Лекция «Дорусская Тюмень» пройдет в музее-усадьбе Колокольниковых. Фото пресс-службы им. И.Я. Словцова

Лекция "Дорусская Тюмень" пройдет в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 20) 18 января в 19 часов.

Как сообщает пресс-служба музея, лектором станет доктор исторических наук, профессор ТюмГУ Александр Ярков. Любителям истории поведают о "Дорусской Тюмени". Вход на мероприятие свободный. Подробности по телефону: 8 (3452) 46-49-63.