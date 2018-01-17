Фильм "Рисунки дождем" Константина Одегова презентуют осенью

Премьера тюменского фильма «Рисунки дождем» выйдет в сентябре 2018 года. Фото из группы художественного фильма "Рисунки дождем" в соцсети "ВКонтакте"

Премьера тюменского фильма "Рисунки дождем" выйдет в сентябре 2018 года. Тизер авторского кинопроекта Константина Одегова опубликовали в Сети.

Как рассказал продюсер и режиссер проекта Константин Одегов, фильм "Рисунки дождем" - это экранизация его повести "Я знаю, что ты есть", которая изначально писалась автором как киносценарий.

"В наше время кино снимать хоть и доступно, но практически не возможно. Вся деятельность была без господдержки. И все же экранизировать повесть удалось", - поделился трудностями кинопроизводства автор.

Работа над фильмом шла больше года, съемки начались в мае 2016. Картину снимали в Тюмени, на 99% она создавалась тюменцами, заявляет Константин Одегов. В проекте задействованы артисты областного театра драмы и "Ангажемента". Среди известных иногородних знаменитостей в картине снялись актриса театра и кино, обладательница премии "Ника" за лучшую женскую роль второго плана Юлия Ауг, а также почивший ныне Владимир Толоконников (одна из последних киноролей актера).

Тизер презентовали на 25-летии кинокомпании "Прессинг", генеральным директором которой является Константин Одегов. В начале января 2018 видео выложили в Сеть.

Тизер к/ф "Рисунки дождем". Видео с YouTube-канала кинокомпании "Прессинг"

По словам Константина Одегова, тизер заявлялся на участие на Берлинский кинофестиваль, однако там автору отказали. Прежде чем фильм попадет в прокат, продюсер намерен обкатать киноленту на кинофорумах.

"Просто выйти в прокат мы не можем, иначе фильм будет обречен на провал. Ждем крупных кинофестивалей, на которых его представят. Сезон фестивалей – летом. А осенью уже будет премьера в кинотеатрах страны", - рассказал о планах Константин Одегов.

По его словам, премьеру запланировали на конец сентября. Предварительные переговоры с местными и федеральными кинотеатрами в Тюмени уже ведутся.

Дополним, Константин Одегов знаком российскому зрителю по художественным фильмам "Игра на вылет", "Парижская любовь Кости Гуманкова", "Наследники", "Распутин-Новый. Без покрова", а также ряду документальных кинолент.

Ирина Ромашкина