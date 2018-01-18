У Тюмени есть все шансы попасть в программу "Орел и решка"

фото cdn.friday.ru

Тюмень вышла на второе место в рейтинге народного голосования среди российских городов, куда могут отправиться ведущие известного телешоу "Орел и решка" в новом сезоне.

Областная столица уже набрала 10 тыс. 707 голосов, уступив Альметьевску, в копилке которого 13 тыс. 502 голоса. Тройку лидеров замыкает Норильск с 10 тыс. 158 голосами.

Напомним, ведущие программы о путешествиях на этот раз предпочли экзотические зарубежные города российским. Какие из них войдут в список посещений съемочной команды, телеканал "Пятница" предложил россиянам выбрать самим. Будет ли Тюмень в их числе - зависит от активности горожан.

Проголосовать за любимый город тюменцы могут на сайте телеканала "Пятница".