Стали известны имена победителей региональной олимпиады по праву

фото департамента образования и науки Тюменской области

Учащаяся 9 класса из школы №9 Тобольска Есения Богданова и 10-классница этой же школы Ксения Анисимова стали победителями регионального этапа олимпиады по праву.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, среди выпускников 11 классов первое место у учащегося гимназии ТюмГУ Глеба Афанасьева, второе место также у ученика гимназии ТюмГУ Даниила Барсукова, на третьем месте учащаяся Новоселезновской школы Казанского района Елена Маслеева. Региональный этап олимпиады по праву проходил на базе школы перспективных исследований ТюмГУ.

Как отметил председатель жюри Юрий Даровских, полученные знания формируют у школьников активную жизненную позицию, умение принимать самостоятельные решения, нести ответственность за себя и свои действия.

Добавим, победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады принимают в вузы на специальность, соответствующую профилю олимпиады, без вступительных экзаменов.