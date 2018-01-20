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Команда "Русь" получила повышенный рейтинг на фестивале "КиВиН-2018"

18:12 19 января 2018 | mobile | | print версия для печати
events72.ru

Чемпион Лиги КВН "Тюмень" команда "Русь" достойно представила на фестивале область и  Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Повышенный рейтинг, впервые полученный командой, позволит выбрать одну из восьми центральных лиг Международного союза КВН для участия в играх нового сезона. 

Как сообщает ДЮЦ "Авангард", 468 команд КВН из 160 городов 12 стран стали участниками ХХIХ фестиваля Международного союза КВН "КиВиН-2018", который завершил работу в Сочи 17 января. 

Напомним, в течение 2017 года команда "Русь" стала финалистом региональной лиги "ЗАПСИБ", чемпионом региональной Арктической лиги, победила в розыгрыше Кубка Северного Зауралья. Все это позволило ребятам удачно выступить на "КиВиНе-2018". Добавим, команды, которые впервые приехали на фестиваль, должны были показать  лучший материал за три с половиной минуты. Игравшим в официальных лигах командам давалось на минуту больше. За пять дней, пока проходил первый тур, редакторский совет принял решение о предоставлении рейтинга 106 командам, повысил его 120 командам, 88 перешли во II тур. Лучшие команды, которые отбирали при участии Александра Васильевича и Александра Александровича Масляковых, получили шанс участвовать в гала-концерте.

28 января зрители Первого канала увидят выступления 17 команд и двух сборных финалистов премьер-лиги и высшей лиги. Тюменскую область представит команда КВН "Наполеон Динамит".

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Теги: КиВиН

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