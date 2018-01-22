up

22.01.2018 понедельник

USD 56,5892

EUR 69,3953

В Тюмени -32..-34 С 4 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье приедет в Тюмень

13:21 22 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Сергей Готье. Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Департамент здравоохранения Тюменской области и национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова заключат соглашение о сотрудничестве. 

На 25 января запланирован визит в Тюмень главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье. С его участием состоится круглый стол "Организация межрегионального взаимодействия при осуществлении деятельности по донорству и трансплантации органов в Уральском федеральном округе", на котором обсудят вопросы трансплантации органов и донорство в Российской Федерации в целом, а также в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях; нормативно-правовое регулирование донорства и трансплантации органов и другие актуальные вопросы.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, планируется подписание соглашения о сотрудничестве. Основными целями соглашения являются - организация эффективной системы донорства и трансплантации органов в Тюменской области, непрерывное ее развитие, внедрение передовых биомедицинских технологий. Основные направления - планирование развития донорства и трансплантации органов в Тюменской области, повышение эффективности мероприятий по улучшению взаимодействия медицинских организаций подведомственных департаменту, направленного на донорство и трансплантацию органов, методическое обеспечение деятельности в области донорства и трансплантации органов в Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: здравоохранение , Минздрав , Сергей Готье , трансплантация

Последние новости

14:49 В Ялуторовске полицейские задержали женщину с "солью"
14:38 Тоболяков просят помочь в розыске виновников дорожных аварий
14:27 Волонтеры тюменского этапа Кубка мира по биатлону прошли квест и личностные тренинги Фото
14:16 Владимир Якушев пожелал участникам Кубка губернатора по танцам удачи и успеха
14:05 В Тюмени назвали лучших знатоков мировой культуры
13:54 Тюменцев приглашают к участию в акции "АртОбменник"
13:43 Тюменцу грозит срок за отказ от прохождения военной службы
13:32 В Ялуторовских торговых рядах читали Пушкина
13:21 Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье приедет в Тюмень
13:10 На Ямале трактор провалился под лед, водитель погиб
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал участникам Кубка губернатора по танцам удачи и успеха

Программа "Квартира для бюджетника" продолжит свою работу в 2018 году

Губернатор поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с праздником

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

Тюменский "Стеклотех" сохраняет объемы производства

Новый детский сад в Тобольске поможет решить проблему с яслями

Водители смогут заправлять автомобили тюменским бензином летом 2018 года

Общество

Тоболяков просят помочь в розыске виновников дорожных аварий

В Тюмени назвали лучших знатоков мировой культуры

Тюменцев приглашают к участию в акции "АртОбменник"

Спорт

Волонтеры тюменского этапа Кубка мира по биатлону прошли квест и личностные тренинги

Тюменский бегун завоевал два золота на чемпионате УФО

Впервые в Тюмени пройдет турнир по функциональному многоборью

Происшествия

В Ялуторовске полицейские задержали женщину с "солью"

Тюменцу грозит срок за отказ от прохождения военной службы

На Ямале трактор провалился под лед, водитель погиб
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+