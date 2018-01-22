Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье приедет в Тюмень

Сергей Готье. Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Департамент здравоохранения Тюменской области и национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова заключат соглашение о сотрудничестве.

На 25 января запланирован визит в Тюмень главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье. С его участием состоится круглый стол "Организация межрегионального взаимодействия при осуществлении деятельности по донорству и трансплантации органов в Уральском федеральном округе", на котором обсудят вопросы трансплантации органов и донорство в Российской Федерации в целом, а также в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях; нормативно-правовое регулирование донорства и трансплантации органов и другие актуальные вопросы.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, планируется подписание соглашения о сотрудничестве. Основными целями соглашения являются - организация эффективной системы донорства и трансплантации органов в Тюменской области, непрерывное ее развитие, внедрение передовых биомедицинских технологий. Основные направления - планирование развития донорства и трансплантации органов в Тюменской области, повышение эффективности мероприятий по улучшению взаимодействия медицинских организаций подведомственных департаменту, направленного на донорство и трансплантацию органов, методическое обеспечение деятельности в области донорства и трансплантации органов в Тюменской области.