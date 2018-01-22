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В Тюмени назвали лучших знатоков мировой культуры

14:05 22 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента образования и науки Тюменской области

Стали известны имена победителей  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. Ольга Сайко из лицея Тобольска признана победителем олимпиады среди 11-классников. Второе и третье места заняли Анна Петрова и Анна Пецюрковская из 70-й школы Тюмени.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, среди 10-классников наибольшее количество баллов набрала ученица областной физико-математической школы Ирина Зубарева, второй стала Валерия Казиакбарова, третье место у  Анастасии Марковой из Викуловской школы. В группе 9 классов первое место заняла Юлия Демчук из гимназии российской культуры, второе место у Софьи Беляевой из лицея Тобольска, третьей стала Полина Собольникова из гимназии им. Лицмана Тобольска.

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Теги: мировая культура , образование , олимпиада школьников

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