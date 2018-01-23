Тюмень лидирует в голосовании программы "Орел и решка"

фото tyumen-city.ru

Тюмень заняла первую строчку в рейтинге народного голосования среди российских городов, куда могут отправиться ведущие известного телешоу "Орел и решка" в новом сезоне.

Областная столица набрала 14 тыс. 240 голосов, опередив недавнего лидера – город Альметьевск – на 357 голосов. На третьем месте по прежнему находится Норильск, за который проголосовали 10 тыс. 302 пользователя.

Напомним, ведущие программы о путешествиях на этот раз предпочли экзотические зарубежные города российским. Какие из них войдут в список посещений съемочной команды, телеканал "Пятница" предложил россиянам выбрать самим. Удержит ли Тюмень лидерские позиции и станет ли местом съемок известной телепрограммы - зависит от горожан.

Проголосовать за любимый город тюменцы могут на сайте телеканала "Пятница".

Любовь Голышева