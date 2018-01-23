В Тюмени суд вынес приговор двум братьям, признанным виновными в убийствах

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В Тюмени суд назначил наказание двум братьям, которые признаны виновными в убийствах и совершении других общественно опасных деяний. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении неоднократно ранее судимых братьев 1972 и 1981 годов рождения.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц, совершенное группой лиц", ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц", ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия", ст. 325 УК РФ "Похищение у гражданина паспорта".

В марте 2017 года осужденный 1972 г. р. находился в квартире знакомого, с которым распивал спиртные напитки. Во время ссоры осужденный обмотал тряпку вокруг шеи потерпевшего и задушил. После убийства злоумышленник вместе с братом обернули тело знакомого в плед и бросили в канализационный колодец у дома 58 на ул. Энергетиков Тюмени, в котором 2 апреля 2017 года было обнаружено тело 53-летнего мужчины. Из квартиры потерпевшего осужденный похитил паспорт. 23 марта 2017 года осужденные распивали спиртные напитки в квартире 61-летнего знакомого на ул. Пермякова Тюмени. У братьев возник умысел на совершение кражи. Один из осужденных накинул на шею потерпевшего ремень и стал душить, второй брат удерживал руки мужчины, подавляя сопротивление. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники похитили имущество и скрылись.

27 марта 2017 года вечером осужденный 1981 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома 179 на ул. Республики Тюмени, похитил имущество у ранее не знакомого ему мужчины, причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 3 тыс. рублей.

Приговором Тюменского областного суда виновному 1972 г.р. назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, виновному 1981 г.р. суд назначил наказание -15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, кроме того после отбывания наказания осужденные 1 год будут ограничены в свободе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.