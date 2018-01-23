В Туртасе завершается ремонт общественной бани

В Туртасе завершается ремонт общественной бани/ www.uvatregion.ru

Общественная база в Туртасе начнет работу в феврале 2018 года. О ходе работ главе администрации Уватского района Сергею Путмину сообщил представитель подрядной организации Иван Акифьев.

"До полного завершения ремонта осталось вставить окна и двери, подвести холодную воду и смонтировать потолки. Котельная бани полностью готова, газ подведен", – отметил он.

Руководитель муниципалитета уточнил детали, касающиеся ее устройства и качества использованных материалов.

Напомним, что в декабре к главе обратилась председатель Туртасской первичной ветеранской организации Нина Баева и озвучила ряд пожеланий по ремонту бани. В частности, она просила обратить внимание на обустройство парилки. Как отметил подрядчик, размеры помещения составляют 9 кв. м, а его вместимость – не менее 10 человек.

В феврале общественная баня в Туртасе на конкурсной основе будет передана в аренду предпринимателю и начнет принимать посетителей, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.