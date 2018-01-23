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Тюменские инспекторы спасли водителя из Удмуртии

14:38 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Помощь дальнобойщику на трассе Тюмень - Курган. Фото ГИБДД Тюменской области

Водитель из Удмуртии поблагодарил тюменских автоинспекторов за сочувствие, неравнодушие и помощь  в нештатной ситуации, случившейся с ним сильный мороз ночью 23 января.

На 179-м километре автодороги Курган - Тюмень инспекторы полка ДПС ГИБДД не оставили без внимания большегруз МАЗ, у которого по дороге в Ижевск заклинило двигатель. Водитель, опасаясь за сохранность груза, наотрез отказался покидать  машину.

Автоинспекторы привезли водителю дизтопливо и помогли запустить систему отопления салона, а в течение ночи, патрулируя трассу, навещали дальнобойщика каждый час. Когда под  утро вышла из строя и система отопления салона, сотрудники Госавтоинспекции доставили водителя  в ближайшую гостиницу,  отбуксировав грузовик  на территорию дорожно-ремонтного строительного управления. Водитель МАЗа, 55-летний Сергей Сунцов попросил инспекторов ДПС записать его благодарность на камеру мобильного телефона.

Ночью и утром 23 января сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области на федеральных автодорогах отогрели в патрульных автомобилях и напоили горячим чаем восемь водителей из разных регионов России от Костромской области до Иркутска. Автоинспекторы, привлекая на помощь дорожные службы и других участников движения, помогли завести их большегрузы или отбуксировать  до автокемпингов.  

 

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Теги: ГИБДД Тюменской области , дальнобойщиков , морозы , помощь

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