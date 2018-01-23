Тюменские инспекторы спасли водителя из Удмуртии

Помощь дальнобойщику на трассе Тюмень - Курган. Фото ГИБДД Тюменской области

Водитель из Удмуртии поблагодарил тюменских автоинспекторов за сочувствие, неравнодушие и помощь в нештатной ситуации, случившейся с ним сильный мороз ночью 23 января.

На 179-м километре автодороги Курган - Тюмень инспекторы полка ДПС ГИБДД не оставили без внимания большегруз МАЗ, у которого по дороге в Ижевск заклинило двигатель. Водитель, опасаясь за сохранность груза, наотрез отказался покидать машину.

Автоинспекторы привезли водителю дизтопливо и помогли запустить систему отопления салона, а в течение ночи, патрулируя трассу, навещали дальнобойщика каждый час. Когда под утро вышла из строя и система отопления салона, сотрудники Госавтоинспекции доставили водителя в ближайшую гостиницу, отбуксировав грузовик на территорию дорожно-ремонтного строительного управления. Водитель МАЗа, 55-летний Сергей Сунцов попросил инспекторов ДПС записать его благодарность на камеру мобильного телефона.

Ночью и утром 23 января сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области на федеральных автодорогах отогрели в патрульных автомобилях и напоили горячим чаем восемь водителей из разных регионов России от Костромской области до Иркутска. Автоинспекторы, привлекая на помощь дорожные службы и других участников движения, помогли завести их большегрузы или отбуксировать до автокемпингов.