Сквер имени Льва Ровнина в Тюмени будет "бесконечным"

Фото - tyumen-city.ru

Сквер имени геолога Льва Ровнина подарит тюменцам возможность семейного и активного отдыха. Его общая площадь составит около 2,2 га. Об этом сообщил один из авторов проекта, член общественной организации "Союза архитекторов России" Андрей Федоров на заседании общественной комиссии по развитию городской среды.

Одной из особенностей нового сквера станет устройство пешеходной зоны. По словам архитектора, с высоты птичьего полета он будет напоминать математический символ бесконечности.

"В проекте запланировано комплексное озеленение как сквера, так и улицы Федорова, - уточнил архитектор. - Это сделано для того, чтобы в плане единообразия все было выполнено на самом достойном уровне. В целом непосредственно в сквере высадят около шестисот зеленых насаждений".

По задумке, в сквере появятся места для отдыха, игровая зона, тихий уголок. В самом центре сквера будет обустроена небольшая площадь, на которой зимой можно будет кататься на коньках. При этом скейтеры и горожане, предпочитающие спокойный отдых, не будут создавать друг другу неудобств. Во-первых, зону для катания на роликах соорудят из бетона, который сам по себе является звукопоглощающим материалом, а дополнительной звукоизоляцией послужат деревья и кустарники.

"Концепцию благоустройства уже дважды рассматривали на общественных слушаниях с жителями района. В итоге она была одобрена. Символично, что 2018 год – это год 70-летия тюменской геологии, в этом же году выдающемуся геологу Льву Ровнину исполнилось бы 90 лет. Новый сквер станет привлекательным для горожан", - добавил руководитель управы Восточного округа Тюмени Александр Сухомяткин.

Заместитель главы городской администрации Максим Афанасьев напомнил, что такие проекты необходимо рассматривать не только с точки зрения сезонности, но и учитывать, что в новом сквере будут проходить такие масштабные праздники, как День Победы, Новый год и День города.

"Время позволяет оценить и доработать проект в данном направлении, чтобы в дальнейшем у нас не возникали проблемы с подключением праздничной иллюминации или новогодней елки. Все эти моменты необходимо учесть заранее", - заметил Максим Афанасьев.

Николай Ступников