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Тюменцев и гостей города накормят пельменями по рецептам разных стран

14:54 24 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

В 17 ресторанах Тюмени гостям представляют специальное меню, разработанное шеф-поварами к гастрономическому  фестивалю "Пельмени Тюмени", который пройдет с 22 января по 17 февраля.

В меню вошли авторские пельмени и вареники в оригинальной подаче, приготовленные с использованием местных продуктов и ассоциирующихся с тюменским краем, а также всевозможные вариации этого продукта: итальянские равиоли, грузинские хинкали и квери, японские гедза, китайские цзяоцзы. Фестиваль проводится для увеличения интереса к тюменской кухне и развития дополнительного событийно-гастрономического направления в туризме Тюмени.

Финалом гастрономического фестиваля станет уличный праздник еды "Пельмени Тюмени", который состоится 17 февраля на Цветном бульваре. Организатор проекта –компания "Прайда" представит лучших местных производителей одного из самых популярных зимних сибирских блюд. Установленный тюменцами в феврале 2017 года рекорд по поеданию пельменей – 2 тыс. 582, 351 кг зарегистрирован в Книге рекордов России. В 2018 году город проводит "тренировочные сборы" по подготовке к новому рекорду в будущем году. В феврале продолжится борьба между товаропроизводителями за право использования знака "Народная марка", который тюменцы выберут путем открытого голосования на портале "Я решаю". Обладатели почетного знака будут представлены в марте на массовых народных гуляньях.

9 февраля пройдет медиаобед, где презентуют продукцию местных товаропроизводителей, участников уличного праздника еды "Пельмени Тюмени".

На празднике всех ждет много вкусной еды, праздничная концертная программа, веселые соревнования, потрясающий флешмоб, конкурсы и призы, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени. 

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Теги: рестораны , туризм , фестиваль пельменей

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