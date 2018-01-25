В регионе особые люди приобретают навыки с помощью виртуальной учебной квартиры

фото департамента социального развития Тюменской области

Четыре человека с ментальными расстройствами, проживавшие в Винзилинском интернате, прошли обучение с помощью модуля "Однокомнатная 3D-квартира" и показали высокий результат.

Последние два месяца молодые люди живут в отдельном жилье недалеко от интерната, периодически их навещает специалист по социальной работе.

Как сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области, модуль "Однокомнатная 3D-квартира" - это виртуальный тренажер, с помощью которого люди с ментальными расстройствами могут отработать элементарные бытовые навыки — приготовление обеда, уборку, стирку, поведение в нестандартной ситуации и так далее. Технология реализована в рамках областной программы "Равные возможности", которая помогает людям с ментальными расстройствами научиться жить вне стен интернатов.

Модуль разработан Межрегиональной ассоциацией "Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация" на средства субсидии из областного бюджета, полученной по итогам конкурса департамента социального развития Тюменской области по поддержке СОНКО.

Презентацию для специалистов тюменских психоневрологических интернатов провел руководитель команды разработчиков - директор Межрегиональной ассоциации "Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация" Максим Руденко.

Модуль разрабатывался в соответствии с техническим заданием департамента социального развития Тюменской области, но в процессе были учтены все аспекты практической реализации, названные специалистами. В программе предусмотрены два режима работы: обучение и экзамен. Каждый из режимов детально проработан, в том числе поддерживаются гендерные сценарии. Помимо этог, квест разбили на блоки, чтобы его можно было пройти постепенно.

"Все важные моменты — такие, как ошпаривание горячей водой, незамедлительно озвучиваются, несущественные ошибки, как если бы человек забыл включить свет, выводятся в итоговом отчете", - сказал Максим Руденко.

Помимо этого он обратил внимание на уникальность проекта: продукт позволяет не просто сформировать количественную оценку степени усвоения навыков, но и предоставить специалистам информацию о том, что именно недостаточно усвоил испытуемый. В этом смысле проект уникален - в частности, он привносит уже проверенные методологии управления рисками, развитые, например, при тестировании персонала нефтегазовой отрасли, в специфичную сферу адаптации людей с ментальными нарушениями к жизни в обществе.

Президент Ассоциации организаций социального обслуживания населения Тюменской области, директор Винзилинского психоневрологического интерната Игорь Поляков отмечает, что виртуальная учебная квартира максимально приближена к реальным условиям: "Нам важно сформировать логические связи между действиями, например, забыл выключить воду — значит, затопил соседей, - говорит он. - Модуль не заменяет образовательные технологии, он интегрируется в процесс обучения и служит дополнением к нему".

Одними из первых виртуальную квартиру протестировали в детском психоневрологическом интернате села Успенка. Как заметили специалисты, детям программа понравилась, для них это увлекательный квест, возможность испытать новые ощущения. Помимо Винзилинского и детского интернатов в проекте участвуют еще три учреждения социального обслуживания из Ялуторовска, Юргинского и Ишимского районов. Всего в настоящее время проект охватывает 50 человек.