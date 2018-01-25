up

25.01.2018 четверг

USD 56,3888

EUR 69,4484

В Тюмени -27..-29 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В регионе особые люди приобретают навыки с помощью виртуальной учебной квартиры

16:54 24 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото департамента социального развития Тюменской области

Четыре человека с ментальными расстройствами, проживавшие в Винзилинском интернате, прошли обучение с помощью модуля "Однокомнатная 3D-квартира" и показали высокий результат.

Последние два месяца молодые люди живут в отдельном жилье недалеко от интерната, периодически их навещает специалист по социальной работе.

Как сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области, модуль "Однокомнатная 3D-квартира" - это виртуальный тренажер, с помощью которого люди с ментальными расстройствами могут отработать элементарные бытовые навыки — приготовление обеда, уборку, стирку, поведение в нестандартной ситуации и так далее. Технология реализована в рамках областной программы "Равные возможности", которая помогает людям с ментальными расстройствами научиться жить вне стен интернатов. 

Модуль разработан Межрегиональной ассоциацией "Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация" на средства субсидии из областного бюджета, полученной по итогам конкурса департамента социального развития Тюменской области по поддержке СОНКО.

Презентацию для специалистов тюменских психоневрологических интернатов провел руководитель команды разработчиков - директор Межрегиональной ассоциации "Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация" Максим Руденко.

Модуль разрабатывался в соответствии с техническим заданием департамента социального развития Тюменской области, но в процессе были учтены все аспекты практической реализации, названные специалистами. В программе предусмотрены два режима работы: обучение и экзамен. Каждый из режимов детально проработан, в том числе поддерживаются гендерные сценарии. Помимо этог, квест разбили на блоки, чтобы его можно было пройти постепенно. 

"Все важные моменты — такие, как ошпаривание горячей водой, незамедлительно озвучиваются, несущественные ошибки, как если бы человек забыл включить свет, выводятся в итоговом отчете", - сказал Максим Руденко.

Помимо этого он обратил внимание на уникальность проекта:  продукт позволяет не просто сформировать количественную оценку степени усвоения навыков, но и предоставить специалистам информацию о том, что именно недостаточно усвоил испытуемый. В этом смысле проект уникален - в частности, он привносит уже проверенные методологии управления рисками, развитые, например, при тестировании персонала нефтегазовой отрасли, в специфичную сферу адаптации людей с ментальными нарушениями к жизни в обществе.

Президент Ассоциации организаций социального обслуживания населения Тюменской области, директор Винзилинского психоневрологического интерната Игорь Поляков отмечает, что виртуальная учебная квартира максимально приближена к реальным условиям: "Нам важно сформировать логические связи между действиями, например, забыл выключить воду — значит, затопил соседей, - говорит он. - Модуль не заменяет образовательные технологии, он интегрируется в процесс обучения и служит дополнением к нему". 

Одними из первых виртуальную квартиру протестировали в детском психоневрологическом интернате села Успенка. Как заметили специалисты, детям программа понравилась, для них это увлекательный квест, возможность испытать новые ощущения. Помимо Винзилинского и детского интернатов в проекте участвуют еще три учреждения социального обслуживания из Ялуторовска, Юргинского и Ишимского районов. Всего в настоящее время проект охватывает 50 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: обучение , особые люди

Последние новости

20:30 Александр Головня вернулся в "Строгино"
20:00 Девушки обошли юношей на Кубке Тюменской области по автомодельному спорту
19:52 В жилом доме по улице Большевиков в Тюмени восстановлена подача тепла Фото
19:16 В филармонии прозвучит первая русская симфония Чайковского
19:00 Олимпийский комитет России прокомментировал ситуацию с флагами на Играх
18:11 Полицейские Тюменской области объявили 2018 год годом добрых дел
18:00 25 января - события дня
17:49 Двух тюменских правоохранителей наградили за безупречное несение службы
17:38 Борис Григорьев: хочу развивать науку в Тюмени
17:27 На участие в Уватском этапе Кубка IBU подали заявки одиннадцать команд Фото
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: рабочая группа Госсовета выработает единый подход к развитию промышленности

Владимир Якушев пожелал участникам Кубка губернатора по танцам удачи и успеха

Программа "Квартира для бюджетника" продолжит свою работу в 2018 году

Политика

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

В Тюмени начал работу избирательный штаб Владимира Путина

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

Экономика

Многодетной семье из Исетского района построят дом

Тюменский центр поддержки экспорта вошел в число лучших в России

Ввод очистных сооружений в Коротчаево обсудили на совещании в Новом Уренгое

Общество

В жилом доме по улице Большевиков в Тюмени восстановлена подача тепла

В филармонии прозвучит первая русская симфония Чайковского

Олимпийский комитет России прокомментировал ситуацию с флагами на Играх

Спорт

Александр Головня вернулся в "Строгино"

Девушки обошли юношей на Кубке Тюменской области по автомодельному спорту

На участие в Уватском этапе Кубка IBU подали заявки одиннадцать команд

Происшествия

Работники предприятия в Тюмени получили зарплату по решению суда

Жителя Омутинского района подозревают в незаконной рубке берез

Житель Ишимского района до смерти забил односельчанина
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+