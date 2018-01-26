Тюменских волонетров на Кубок мира по биатлону оденут в красную форму

Фото ЦСП72

Форма волонтеров определена к Кубку мира по биатлону. Она будет красного цвета, длина куртки увеличилась.

Всего в проведении Кубка мира по биатлону будут задействованы 200 волонтеров. 150 из них уже прошли обучение, иногородним проведут тренинги за несколько дней до соревнований. Все они получат новую форму к марту, сообщает "Тюмень - наш дом".

На участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону уже подали заявки девять команд. Первыми были представители Словении и Швеции. Еще семь национальных федераций подали заявки - это сборные Украины, Финляндии, Италии, Молдовы, Словакии, Сербии и Эстонии. Регистрация команд продлится до 19 февраля, срок подачи поименных списков – до 5 марта.

Тюменский этап Кубка мира по биатлону пройдет с 22 по 25 марта в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Официальный сайт соревнований, сообщает ЦСП72.