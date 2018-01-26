Тюменские гандболисты встретятся с двукратным олимпийским чемпионом

Тюменские гандболисты встретятся с Александром Тучкиным/фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Двукратный олимпийский чемпион Александр Тучкин даст мастер-класс тюменским гандболистам. Юные спортсмены из детско-юношеского центра "Старт" и ДЮСШ "Старт XXI век" встретятся с ним в школе № 63 ( ул. Широтная, 181а/2) 26 января в 15 часов.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, гандбол - это молодое спортивное направление для города. Первые спортивные секции по этому виду появились в 2016 году. Тогда гандболом занимались 50 тюменцев. Сейчас число воспитанников секции выросло в три раза. Причем активно идут в секцию и девочки. Успехи есть не только в плане количественных, но и качественных показателей.

"Уже в 2017 году наши воспитанники стали активно заявлять о себе на соревнованиях различного масштаба. Выезжали в Ярославль, Челябинск, Москву. Привозили призовые места. Настрой серьезный у спортсменов и в этом году. Девушки наши сейчас готовятся к поездке в Екатеринбург. Там 27 января стартует второй этап всероссийских соревнований. Юноши участвуют в соревнованиях Уральской лиги. Сообщили им о предстоящем мастер-классе, радости нет предела. Мы с президентом Тюменской областной федерации Юлией Румянцевой уверены, что эта встреча поспособствует достижению новых успехов", - рассказала директор ДЮЦ "Старт" Ольга Лесникова.

Мастер-класс будет длиться два часа. За это время юные гандболисты смогут познакомиться с кумиром, пообщаться с ним и почерпнуть новые знания и навыки у настоящего профессионала.