up

26.01.2018 пятница

USD 55,9288

EUR 69,458

В Тюмени -25..-27 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменские гандболисты встретятся с двукратным олимпийским чемпионом

17:00 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменские гандболисты встретятся с Александром Тучкиным/фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Двукратный олимпийский чемпион Александр Тучкин даст мастер-класс тюменским гандболистам.  Юные спортсмены из детско-юношеского центра "Старт" и ДЮСШ "Старт XXI век" встретятся с ним в школе № 63 ( ул. Широтная, 181а/2) 26 января в 15 часов. 

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, гандбол - это молодое спортивное направление для города. Первые спортивные секции по этому виду появились в 2016 году. Тогда гандболом занимались 50 тюменцев. Сейчас число воспитанников секции выросло в три раза. Причем активно идут в секцию и девочки. Успехи есть не только в плане количественных, но и качественных показателей.

"Уже в 2017 году наши воспитанники стали активно заявлять о себе на соревнованиях различного масштаба. Выезжали в Ярославль, Челябинск, Москву. Привозили призовые места. Настрой серьезный у спортсменов и в этом году. Девушки наши сейчас готовятся к поездке в Екатеринбург. Там 27 января стартует второй этап всероссийских соревнований. Юноши участвуют в соревнованиях Уральской лиги. Сообщили им о предстоящем мастер-классе, радости нет предела.  Мы с президентом Тюменской областной федерации Юлией Румянцевой уверены, что эта встреча поспособствует достижению новых успехов", - рассказала  директор ДЮЦ "Старт" Ольга Лесникова.

Мастер-класс будет длиться два часа. За это время юные гандболисты смогут познакомиться с кумиром, пообщаться с ним и почерпнуть новые знания и навыки у настоящего профессионала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: гандбол , мастер-класс

Последние новости

22:24 Половина билетов на тюменский этап Кубка мира по биатлону уже распродана Фото
19:30 Бывший капитан ФК "Тюмень" Андрей Павленко сыграл за "тигров"
19:18 Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс
19:05 ВТБ Капитал провел традиционный деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
18:45 МОК: российские флаги на трибунах Олимпийских игр разрешены
18:05 Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме
17:54 26 января - события дня
17:43 В Омутинском задержали мужчину с крупной партией марихуаны
17:32 Соцвыплата в связи с рождением первенца станет дополнительной поддержкой тюменских семей
17:21 В Федеральном центре нейрохирургии организовано проведение длительных ЭЭГ-мониторингов Фото
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс

Тюменские вузы активно участвуют в решении важных для региона задач, считает губернатор

Владимир Якушев: промышленность становится конкурентоспособной, если больше предприятий начинают работать на экспорт

Политика

Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

В Тюмени начал работу избирательный штаб Владимира Путина

Экономика

ВТБ Капитал провел традиционный деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Перегоны от Тобольска до Сургута станут двухпутными

В Тюменском районе откроется новый магазин-пекарня

Общество

26 января - события дня

Соцвыплата в связи с рождением первенца станет дополнительной поддержкой тюменских семей

В Федеральном центре нейрохирургии организовано проведение длительных ЭЭГ-мониторингов

Спорт

Половина билетов на тюменский этап Кубка мира по биатлону уже распродана

Бывший капитан ФК "Тюмень" Андрей Павленко сыграл за "тигров"

МОК: российские флаги на трибунах Олимпийских игр разрешены

Происшествия

В Омутинском задержали мужчину с крупной партией марихуаны

В Тюмени с бывших полицейских взыскали сумму взяток

Бердюжские полицейские изъяли марихуану
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+