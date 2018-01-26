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Педагоги выяснили, как разделение школьников по профилям обучения влияет на общение

12:32 26 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТюмГУ

Современные педагоги усомнились в необходимости разделения школьников по профилям обучения. В разделении детей по способностям и интересам может быть заложена проблема их дальнейшей интеграции, об этом заявила доцент кафедры психологии и педагогики детства ТюмГУ Людмила Федина.

Кроме того, профилем обучения подростков может определяться характер межличностных внутригрупповых отношений. В исследовании приняли участие ученики девятых классов (15–16 лет), которые обучаются по социально-гуманитарному, естественно-научному и физико-математическому профилям. В итоге были зафиксированы различия в самоаттестации классов. К примеру, оказалось, что выше себя оценивают ученики социально-гуманитарного профиля, они же показывают наивысшие значения по показателям: сплоченность, контактность, открытость.

"Изучение предметов гуманитарного направления само по себе требует от человека большего развития эмоциональности и открытости, акцентирует внимание на межличностном взаимодействии, – прокомментировала Людмила Федина. – Изучение же физико-математических наук, естественно, предполагает некую аутентичность, раздумье в обособленности. Такие черты часто неосознанно демонстрируются и постулируются взрослыми, в том числе и преподавателями, как некое условие успешности в данном конкретном деле. В подростковом возрасте особенно легко идентифицировать себя с образом "эмоционального художника", "ушедшего в себя математика" или "бесстрастного естествоиспытателя".

С одной стороны, уверена доцент, это признак успешной идентификации с будущим характером деятельности и, следовательно, адаптации к будущей профессии. С другой - можно наблюдать тенденцию к сужению Я-концепции, когда интересы, ценности соотносятся исключительно с областью профессиональной деятельности. Это может являться фактором дисгармонизации межличностных отношений, а профессиональная идентификация выполняет подавляющие функции по отношению к другим способностям.

По мнению специалиста, работа по формированию гармонических межличностных отношений в классах различного профиля обучения должна быть разной. Так, для класса социально-гуманитарного профиля необходимо создать условия для развития эффективного общения, включенного в деятельность с четкими целевыми установками. Для класса естественно-научного профиля нужно расширять содержание общения. Для класса физико-математического профиля необходимо создавать ситуации, где взаимодействие не связано с необходимой деятельностью, а будет демонстрировать радость от встреч и ценность общения с другим, сообщает пресс-служба управления стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: образование , ТюмГу , школьники

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