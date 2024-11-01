В Тобольске водитель иномарки сбил женщину с коляской
Водителя, сбившего женщину с детской коляской, ищут сотрудники Госавтоинспекции в Тобольске.
ДТП произошло в микрорайоне Иртышский 28 ноября. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не справился с управлением. В итоге машина наехала на женщину и коляску с четырехмесячной девочкой. Тоболячка шла по краю проезжей части.
Водитель иномарки попытался убедить 34-летнюю женщину не обращаться в полицию и скорую помощь. Затем он уехал с места ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции нашли машину. Сейчас устанавливается причастность 34-летнего тоболяка. Не исключено, что мужчина был не трезв. По предварительным данным, вместе с ним в машине находился подросток.
Мама ребенка получила травмы позвоночника и ноги, у малышки – легкие ранения.
Обстоятельства выясняются.