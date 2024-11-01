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В Тобольске водитель иномарки сбил женщину с коляской

Происшествия, 20:42 28 ноября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя, сбившего женщину с детской коляской, ищут сотрудники Госавтоинспекции в Тобольске.

ДТП произошло в микрорайоне Иртышский 28 ноября. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не справился с управлением. В итоге машина наехала на женщину и коляску с четырехмесячной девочкой. Тоболячка шла по краю проезжей части.

Водитель иномарки попытался убедить 34-летнюю женщину не обращаться в полицию и скорую помощь. Затем он уехал с места ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли машину. Сейчас устанавливается причастность 34-летнего тоболяка. Не исключено, что мужчина был не трезв. По предварительным данным, вместе с ним в машине находился подросток.

Мама ребенка получила травмы позвоночника и ноги, у малышки – легкие ранения.

Обстоятельства выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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